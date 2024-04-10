FPV-дроны, которые Киев позиционирует чуть ли не как замену артиллерийских снарядов, совсем не так эффективны, как заявляют украинские официальные лица. Эксперты издания Foreign Policy отмечают, что подавляющее большинство этих аппаратов не долетают до цели, так как гранаты или самодельные взрывные устройства срабатывают раньше времени.

Кроме того, эти дроны не в состоянии точно прицеливаться, так как для экономии средств в производстве используются самые дешевые видеокамеры.

«У них дешевые камеры, что затрудняет прицеливание ночью или в пасмурную погоду, и они часто перевозят самодельные боеприпасы, такие как гранаты или самодельные бомбы, которые иногда взрываются во время полета. Некоторые из них неисправны», – отмечают аналитики.

Они поясняют, что FPV-дроны ВСУ обходятся всего в 400 долларов, что можно было бы назвать плюсом, если бы не упомянутые выше недостатки. Эффективность беспилотников крайне низкая, поэтому полноценно заменить артиллерийские снаряды они не в состоянии.