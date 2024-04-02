В США в штате Массачусетс 8-летняя Касия вместе со своим 7-летним братом Майклом выкопали редкую монету 18 века. Отмечается, что дети решили заняться поисками сокровищ на месте строящейся дороги в их населенном пункте. Вооружившись металлоискателем юные «археологи» принялись искать клад. Об этом сообщает издание The Sun.

По итогу ребятам улыбнулась удача. Металлоискатель обнаружил под слоем земли металлический предмет. Когда дети начали копать, то нашли старинную медную монету. Своей находкой они поделились с родителями, которые решили показать монету экспертам по нумизматике.

Владелец магазина I Have Coins & Collectibles Род Крочьер определил, что юным «археологам» посчастливилось найти монету Nova Constellatio 1785 года выпуска, представляющую огромную историческую ценность. На площадке аукционного дома eBay аналогичные монеты можно найти за сумму порядка от 24 000 до 33 500 долларов. В пересчете на российскую валюту детям удалось отыскать монету, стоимостью от 2х до 3х миллионов рублей.