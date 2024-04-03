Британское издание The Independent сообщило, что американская чиновница находится под следствием. Ее подозревают в крупной краже денежных средств у 96-летней жительницы США. Сотрудница городского совета Орландо-сити, штат Флорида, Реджина Хилл, по мнению следствия, незаконным способом получила доверенность на свое имя, позволяющую ей распоряжаться всем имуществом пожилой американки.

Отмечается, что Хилл познакомилась с одинокой пенсионеркой еще в 2021 году и предложила стать ее доверенным лицом на случай болезни или других жизненных обстоятельств. Оказалось, что на сберегательном счете пенсионерки было порядка 164 тысяч долларов, что эквивалентно 15 миллионам рублей. Пенсионерка обратилась в полицию, когда выяснилось, что вместо крупной суммы на ее счету оказалась задолженность в размере 10 тысяч долларов.

Следствие подозревает, что Хилл, имея доверенность, снимала средства со счета пенсионерки от ее имени. За последние годы чиновница взяла дом в ипотеку, тратилась на дорогую одежду, сделала подтяжку лица в клинике пластической хирургии, пользовалась дорогостоящими стоматологическими услугами, отдыхала в роскошном отеле Майами. В доме Хил проживают ее дети, а сама чиновница переселилась в дом, принадлежащий родителям пенсионерки, в котором чиновница сделала дорогостоящий ремонт.