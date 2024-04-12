9 апреля неопознанный активист совершил попытку теракта, бросив самодельную бомбу на крыльцо Сатанинского храма в Салеме.

Сообщается, что в результате попытки теракта никто не пострадал. Взрывчатое вещество сработало, но не в полную силу. В результате неудачного теракта повреждения получила деревянная обшивка крыльца, пишет Лента.

За десять лет с момента основания Сатанинского храма количество его последователей возросло до 700 тысяч прихожан. Желание новых сатанистов участвовать в общественной жизни, строить новые приходы, вовлекать всё большее число последователей вызывает протест со стороны христиан.

Главной идеей религиозной организации является желание «вдохновлять людей на доброжелательность и сострадание». Члены религиозного сообщества не верят в Сатану, выступая за секуляризм (отдельное существование религии и власти). Среди семи «заповедей» Сатанинского храма – главенство справедливости над законом, уважение к любым проявлениям свободы, в том числе на оскорбление, желание исправлять свои ошибки.