В специальном выпуске шоу «Маска» появился Космонавт, однако певец Филипп Киркоров без особого труда узнал в нем своего друга Кая Метова.

Как только Киркоров увидел Космонавта, он подумал, что в этом костюме спрятался стилист Сергей Зверев. Однако уже с первых слов композиции «Голая» музыкального коллектива «Градусы» поп-король был уверен, что за маской скрывается Кай Метов.

Валерия пыталась спорить с председателем жюри, так как считала, что Космонавта изображает Александр Буйнов. Однако Киркоров отстоял свою точку зрения. Он отметил, что тембр голоса Кая Метова невозможно перепутать ни с кем.