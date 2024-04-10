Mazda заинтриговала почитателей японского автопрома, разместив в Сети первый тизер новинки – электрического седана.

На снимке можно увидеть лишь очертания нового электроседана, ведь автомобиль закрыт шелковой накидкой. Выход новинки от Mazda ожидается уже в этом году, однако производитель пока воздерживается от подробностей. Даже первый тизер, которого ждали фанаты, Mazda озаглавила предельно лаконично: «Скоро!».

По предварительной информации, новый электроседан разработан при участии Changan. Уже в этом году ожидается выход двух новинок – J90A и J90A-REEV. Обе сконструированы на платформе Changan EPA. Именно такую платформу имеет Changan Deep Blue SL03. Конструкция Changan EPA позволяет выпускать последовательные гибриды и исключительно электрокары.

На днях Мазда оформила патенты на две торговые марки – EZ-6 и EZ-60. Возможно, одна из ТМ станет именем для нового электроседана. Больше деталей японский автоконцерн обещал рассказать на автосалоне в Пекине. Он начнет работать в конце апреля.