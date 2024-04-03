Международное агентство новостей Reuters опубликовало кадры последствий мощнейшего землетрясения, обрушившегося на Тайвань. На видео можно увидеть, как одна из многоэтажек в значительной степени наклонилась. Причиной такого сильного наклона стало разрушение двух первых этажей здания.

Другое видео демонстрирует также завалившееся на бок здание, крыша которого упала на проезжую часть. Кроме того, в Сети есть видеозаписи, как во время землетрясения из многоэтажного здания льется «водопад». По всей вероятности на крыше этой многоэтажки были бассейны. Из-за большой амплитуды колебания строения вода начала выливаться из резервуаров.

3 апреля на Тайване произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. Первые толчки зафиксированы в 7:58 по местному времени. Подземные толчки ощущались на всем острове. В результате природной катастрофе многие здания в городах были разрушены, пострадало порядка 800 человек. Также известно о 50-ти пропавших без вести и 7-ми погибших.