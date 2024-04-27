Telegram-канал Baza опубликовал видео взрыва в Славянске-на-Кубани, который был атакован украинскими беспилотными аппаратами.

На кадрах виден горящий объект, а также слышны звуки взрывов. Что именно горит, не сообщается.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об уничтожении 10 беспилотников ВСУ. Кроме того, власти Краснодарского края отметили, что в Славянске-на-Кубани возник пожар на одном из объектов, но его удалось быстро погасить.

В Минобороны позже уточнили, что Киев пытался атаковать Краснодарский край, используя 66 дронов самолетного типа. Еще два беспилотника было сбито над Крымским полуостровом. Военное ведомство классифицировано действия противника как попытку осуществить очередной террористический акт.