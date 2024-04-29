Несмотря на то, что Алла Пугачева практически два года назад покинула Россию, шум вокруг ее персоны среди российской аудитории никак не унимается. Очередным поводом для новых сплетен стал снимок Аллы Борисовны в утреннем образе. Артистка запечатлена на фото с полотенцем на голове, халате и без макияжа на лице.

Данный снимок был опубликован в соцсетях ее супругом, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ). Артист подписал фотографию очень кратко: «Доброе утро!».

По традиции комментаторы разделились на два лагеря. Часть пользователей захэйтили артистку, отметив, что она бросила родную страну, поэтому является предателем Родины. А ее поклонники, сохранившие до сих пор любовь к ее персоне и творчеству, отметили, что ненакрашенная Алла Борисовна выглядит на свои 75 лет очень свежо и молодо.

Ранее в Сети появился снимок, сделанный папарацци во время прогулки Пушачевой и Галкина в Лимасолле, Кипр.