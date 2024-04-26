В соцсетях тиражируются слухи о том, что в мае на Украине будет организован третий «Майдан». В сообщениях делается предупреждение властям – в ходе военного мятежа Зеленский и его окружение якобы будут отправлены в отставку. Бунт будет приурочен к моменту, когда официально истекут полномочия президента Зеленского.

В статье ЦарьГрада говорится, что третий «Майдан» является фактически спецоперацией Главного управления разведки Украины. Он будет организован по сценарию «Майдана» 2014 года. Сначала народ выведут на массовые акции протестов. Затем последует провокация, которая выльется в кровопролитие и жертвы с обеих сторон. В финале силовики жестоко подавят бунт.

В украинских тг-каналах уже обсуждаются детали военного переворота. Пишут, что якобы деньги на мятеж почти собраны. Идет активная вербовка украинцев для выходов на протесты.