Подробные снимки макетов всей линейки смартфонов iPhone 16 были опубликованы в Сети. Соответствующие инсайдерские фотографии были опубликованы блогером, известным под псевдонимом Sonny Dickson, на страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

На опубликованном снимке можно увидеть разницу в размерах между базовыми моделями смартфона и его более продвинутыми версиями. Инсайдерские снимки подтверждают тот факт, что базовые модели из новой линейки смартфонов iPhone 16 получат камеры расположенные вертикально на задней крышке устройства.

По размерам главного экрана смартфоны выстроились в следующем порядке: базовый iPhone 16 получит экран с диагональю всего 6,1 дюйма, модель iPhone 16 Pro – экран с диагональю 6,3 дюйма и iPhone 16 Plus будет оснащен матрицей с диагональю в 6,7 дюймов. Самая топовая модель iPhone 16 Pro Max получила экран внушительных размеров с диагональю в 6,9 дюйма.

По предварительным данным новая линейка смартфонов американского бренда выйдет на рынок в сентябре 2024 года.