Авторы Телеграм-канала Shot опубликовали видеозапись пожара, начавшегося под Джанкоем (Республика Крым) после серии взрывов, которые слышали местные жители в ночь на 17 апреля. Как сообщают авторы ТГ, возгорание произошло неподалеку от местного аэропорта.

Около 4 утра прогремело несколько взрывов над Джанкоем. По предварительным данным, работали системы ПВО, сбивая вражеские дроны. После взрывов за городом произошел пожар. Местные жители увидели в небе клубы дыма. Точная причина и место возгорания неизвестны.

Автомобильное движение от Джанкоя до населенного пункта Победное, расположенного в Джанкойском районе, временно было приостановлено. Для всех водителей автотранспорта, следующим по данному маршруту, был организован объездной путь. Общественный автомобильный транспорт пригородного и междугороднего сообщения временно следует по иному маршруту.

Ранее ТГ Shot сообщил о взрывах в Крыму над Феодосией. Отмечается, что работали системы ПВО. В Минобороны РФ информацию о взрывах в Крыму пока не прокомментировали.