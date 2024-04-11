В окрестностях Киева ракетным ударом ВКС РФ была уничтожена Трипольская ТЭС. Кадры с охваченным огнем зданием станции были опубликованы в Телеграм-канале военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

«Уничтожена самая мощная и охраняемая ТЭС под Киевом. После закрытия Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС была основным поставщиком энергии в Киевской области», – написал в своем Телеграм-канале военкор.

На опубликованных кадрах, снятых жителями Киевской области, можно увидеть густые клубы черного дыма, поднимающиеся над охваченным огнем зданием Трипольской ТЭС. Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод о критических повреждениях, полученных станцией в результате прилета российских ракет.

Мэр города Украинка, где расположена Трипольская ТЭС, призвал местных жителей оставаться дома и не открывать окна, чтобы не дышать вредными веществами, выделяющимися при горении. Также украинский чиновник призвал жителей города запастись водой и зарядить телефоны и аккумуляторы.