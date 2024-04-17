Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по выявленному месту дислокации украинских военнослужащих в центральной части Чернигова. В Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были опубликованы фото с разбором завалов и эвакуацией раненых после ракетного удара.

На одном из опубликованных снимков можно увидеть, как бригада скорой помощи эвакуирует военнослужащего украинской армии с места прилета российских ракет. Примечательно, что данная фотография была также размещена на официальном Телеграм-канале украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что украинское издание «Страна» сообщило об ударе по гостинице в центральной части Чернигова, где были размещены военнослужащие ВСУ. Журналисты издания в своем материалы ссылались на заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). По словам экс-депутата, в Чернигове было ликвидировано много украинских солдат, а еще больше получило ранения различной степени тяжести.