В Белоруссии представили первый образец сельскохозяйственной техники с беспилотным управлением. Перспективная модель была собрана инженерами Минского тракторного завода (МТЗ). Соответствующие кадры первой поездки белорусского трактора-беспилотника были опубликованы в официальном Телеграм-канале предприятия.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть беспилотный трактор, передвигающийся во дворе Брестского государственного технического университета (БГТУ). В учебном заведении будут заниматься изучением и усовершенствованием беспилотной сельскохозяйственной техники.

«Центр компетенций “Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг” займется разработкой программного обеспечения для BELARUS 3523i, предназначенного для распознавания трактором движимых и недвижимых объектов при выполнении сельскохозяйственных работ», – сообщают представители МТЗ.

Руководство БГТУ считает, что предоставленный заводом трактор-беспилотник поспособствует повышению качества и эффективности подготовки будущих специалистов агропромышленного комплекса страны.