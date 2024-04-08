Сотрудники ФСБ и МВД России задержали подозреваемых в организации работы международного узла связи, услугами которого пользовались телефонные мошенники из Украины. Кадры задержания были опубликованы пресс-службами МВД и ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере», – сообщает пресс-служба ФСБ России.

По информации силовиков, полученные в результате мошенничества средства россиян перечислялись в украинские банки для финансирования Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, в результате противоправной работы международного узла связи мошенникам удалось похитить у граждан Российской Федерации около 7 миллиардов рублей.

У задержанных было изъято сетевой оборудование, используемое для противоправной деятельности, денежные средства, а также драгоценности. В отношении задержанных лиц было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК Российской Федерации.