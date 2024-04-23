Военнослужащие из состава ремонтного подразделения группировки войск «Центр» восстанавливают трофейный танк Leopard 2A5, захваченный бойцами ВС РФ на Авдеевском направлении. Соответствующие кадры ремонта западной бронетехники российскими бойцами были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

По словам командира ремонтного взвода с позывным «Перо», танк Leopard 2A5 был выведен из строя несколькими ударами FPV-дронов, однако критических повреждений боевая машина не получила. Танк западного производства весом в 65 тонн был эвакуирована отечественной бронемашиной БРЭМ-1М с Авдеевского направления в тыл для проведения ремонтных работ по восстановлению проводки и гусеничных лент.

«Значительный повреждений у немецкого танка обнаружено не было. Военнослужащие ВСУ попросту бросили танк на поле боя. Ориентировочно в течение двух дней ремонтно-восстановительные работы будут завершены, и дальнейшая судьба танка будет решена вышестоящим командованием ВС РФ», – рассказал командир ремонтного взвода.