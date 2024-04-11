Американское издание Politico опубликовало информацию по поводу обращения мэра норвежского города Вадсе Венче Педерсен к Еврокомиссии с просьбой введения 26-часовых суток в регионе. По словам Педерсен, если ее инициатива будет одобрена, то это нововведение станет большим шагом к укреплению местных ценностей, у людей появится больше свободного времени на личное времяпровождение.

«Я уверена, что это будет способствовать более спокойной и комфортной повседневной жизни», – подчеркнула Педерсен.

В то же время, мэр Вадсе отметила, что ряд деталей по механизму внедрения этого нововведения пока еще не полностью проработан. По ее словам, причина заключается в неуверенности одобрения властями этой инициативы, поэтому все нюансы еще не были продуманы.

Представитель ЕК отметил, что Норвегия не является членом ЕС, а только входит в Европейскую экономическую зону. А так как вопрос о часовых поясах является личной прерогативой каждого государства, то маловероятно, что Евросоюз будет оказывать поддержку данной инициативы.