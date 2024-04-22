На форуме «Армия-2024» будет представлена новейшая система защиты стратегических объектов от вражеских беспилотников «Пятница», разработанная российскими инженерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика Станислава.

Он отметил, что в этой системе создателям удалось объединить все самое прогрессивное в сферах кибербезопасности и промышленности. Благодаря этому система будет эффективно управлять большим количеством разрозненных комплексов и объектов на огромным площадях.

Также разработчик объяснил, откуда взялось название системы. По его словам, какие-либо скрытые смыслы в нем искать не нужно. Просто проект был придуман в пятницу.

Ранее была представлена еще одна комплексная система защиты от БПЛА, которая использует технологию искусственного интеллекта. Она не только обнаруживает, но эффективно подавляет любые дроны, причем работает без оператора. Специальное программное обеспечение практически полностью исключает ложные срабатывания системы.