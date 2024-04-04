Во время движения по трассе «Черняховск-Большаково» под Калининградом произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия двое водителей погибли на месте. Соответствующие кадры с места аварии были опубликованы пресс-службой УМВД России по Калининградской области.

«В результате ДТП, одна иномарка вылетела в кювет, вторая врезалась в дерево. Оба водителя – девушка и мужчина, скончались на месте от полученных травм. Пассажиров в автомобилях не было», – сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В настоящее время сотрудники Государственной автоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия с целью установить причины трагедии. Известно, что два легковых автомобиля столкнулись на автомобильной дороге ««Черняховск-Большаково» 4 апреля около 14:10. Место столкновение автомобиля «Опель» и «Пежо» расположено в четырех километрах от населенного пункта Черняховск.