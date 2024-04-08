В так называемом Русском добровольческом корпусе (РДК – террористическая организация, запрещенная в России) признали, что неонацист-предатель с позывным «Вольф» ликвидирован. Этот боевик позировал перед камерой во время нападения на Козинку в Белгородской области.

В ходе боевых действий на границе «Вольф» получил ранение, оказался в окружении штурмовиков ВС РФ и был уничтожен вместе с двумя подельниками. В РДК целый месяц не хотели признавать его смерть.

В тот же день попал под минометный обстрел и был ликвидирован еще один неонацист из террористической организации с позывным «Чич», сообщил тг-канал «Военкоры русской весны».

Напомним, пленный боевик РДК заявил, что его подразделение должно было войти в Белгородскую область, сделать фото и видео, после чего уйти. Однако ВС РФ встретили противника ураганным огнем, чего мало кто ожидал.