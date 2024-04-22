В лесу города Пушкино под Москвой обнаружили подозрительную радиостанцию советского еще образца. Рядом с ней находился пустой чемодан. Радиолюбители рассказали телеграм-каналу Mash, что с помощью этого устройства неизвестные координировали украинские беспилотные аппараты.

Местный житель, гулявший по лесу около 18 часов 21 апреля, сообщил о находке в полицию. На место выехали правоохранители и кинологи со служебными собаками. Чемодан оказался пустым, подозрения, что там находится взрывчатка, не подтвердились.

Сама эта аппаратура могла исполнять роль маячка для украинских дронов, считают радиолюбители. В настоящий момент радиостанцию изучают эксперты. Официальной информации по данному инциденту пока нет.

Напомним, в ночь на 21 апреля в Подмосковье был сбит украинский беспилотник.