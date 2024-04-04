На телеканале НТВ готовится к запуску новое шоу «ВИА Суперстар!», в котором примут участие звезды 80-х и 90-х годов прошлого столетия.

На этот раз соревноваться будут не отдельные исполнители, а музыкальные коллективы. Система оценивания участников и тематические выпуски останутся такими же, как и в прошлых сезонах, а вот в правила будут внесены изменения. Они пока держатся в тайне.

«Нам часто задавали вопрос, почему в шоу «Суперстар!» нет групп. Многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции. И вот, к четвёртому сезону мы созрели. Действительно, почему бы и нет, тем более групп у нас предостаточно», – рассказал автор идеи привлечь музыкальные коллективы Вадим Такменев.

В настоящий момент неизвестны ни дата начала шоу, ни имена ведущих и участников жюри. Вся эта информация будет раскрыта позже.