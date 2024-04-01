В прифронтовой зоне любой транспорт, включая кареты скорой медицинской помощи, может быть атакован беспилотными летательными аппаратами противника. Поэтому президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился оснастить машины скорой помощи средствами РЭБ для борьбы с дронами ВСУ. Соответствующее поручение российского лидера было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин поручил правительству вместе с лидерами новых российских регионов предпринять меры для защиты врачей и водителей автомобилей скорой помощи от угрозы со стороны беспилотников противника. Также данное поручение касается и медиков, работающих в Белгородской области.

В соответствии с поручением российского президента, бригады скорой помощи должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также средствами для борьбы с беспилотниками противника, включая установку устройств радиоэлектронной борьбы на автомобили скорой помощи. Ответственным за выполнение данной программы назначены главы новых российских регионов и глава российского правительства Михаил Мишустин.