По радиолокационной станции в войсковой части в Рыбницком районе Приднестровья нанес удар беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило министерство государственной безопасности ПМР.

В МГБ заявили, что пострадавших в результате атаки нет, но военному объекту все же нанесен ущерб.

Ведомство отметило, что беспилотник целил именно в радиолокационную станцию, но серьезных повреждений ей не нанес, она функционирует в нормальном режиме.

Сейчас проводится расследование, которое призвано установить круг лиц, причастных к этому нападению, а также выяснить их мотивы и цели.

Ранее в Молдове заявили об обнаружении обломков беспилотника, который ВС РФ якобы использовали для ударов по Украине.