В порту Южный под Одессой экстренные службы на протяжении трех дней не могут погасить пожар, сообщила пресс-служба украинской ГСЧС.

«Третий день подряд спасатели ликвидируют последствия удара… в Одесской области», – пояснили в ведомстве.

Ранее украинские власти заявили об ударах по двум терминалам в порту, а также опубликовало видео сильного пожара и поднимающегося в небо черного дыма.

Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что на одном из портовых объектов находились надводные беспилотники, которые Киев намеревался использовать для атаки Крыма. Однако прилет баллистических ракет расстроил эти планы противника.

21 апреля ВС РФ также атаковали припортовую инфраструктуру вблизи Черноморска Одесской области.