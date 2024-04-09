Обвинения в убийстве четверых человек в Польше предъявлены украинскому гражданину. Личности погибших пока не установили, передает ТАСС.

Сообщается, что 8 апреля в старом заброшенном доме в центре Варшавы было обнаружено четыре бездыханных тела. Предполагается, что это бездомные поляки. За убийство изначально задержали семерых человек.

На данный момент шестеро польских граждан проходят по делу как свидетели, статус обвиняемого присвоен только украинцу, затесавшемуся в эту компанию.

«Окружная прокуратура Варшавы проводит расследование в связи с обнаружением четырех тел мужчин в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской», – рассказал представитель ведомства Шимон Банна.

В полиции также добавили, что тела были сильно изувечены. Их спрятали на разных этажах, прикрыв сверху бытовыми отходами.

Семеро задержанных, в том числе и украинцы, некоторое время назад жили в заброшенном доме.