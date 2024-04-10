Польская прокуратура сообщила о намерении свернуть расследование падения президентского самолета Ту-154М в 2010 году под Смоленском. Такую информацию сообщила пресс-служба польского ведомства.

10 апреля в Польше проходят траурные мероприятия в связи с 14-летней годовщиной гибели польского президента Леха Качинского и еще 96-ти человек в авиакатастрофе, произошедшей в Смоленской области. Как отметили представители прокуратуры Польши, 25 апреля состоится встреча с потерпевшими и их адвокатами. Участники встречи смогут задать ведущим расследование прокурорам интересующие их вопросы.

«Целью встречи является предоставление потерпевшим и их уполномоченным исчерпывающей информации о ходе расследования, выполненных до сих пор», – подчеркнули в польском ведомстве.

10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома в Смоленской области упал самолет Ту-154М, на борту которого находился польский президент Лех Качинский с супругой, известные политические и военные деятели, члены экипажа. В результате авиакатастрофы погибло 96 человек. Выживших не было.