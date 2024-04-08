В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 8 апреля прогремел мощный взрыв. Сообщается о поражении военного аэродрома Долгинцево, где базировались украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на соратников из Кривого Рога рассказал, что цель успешно поражена. Он также отметил, что взрыв был один, но достаточно мощный.

Кроме того, минувшей ночью взрывы звучали в Одесской области, где серьезные повреждения нанесены объекту логистики ВСУ, в Киевской области и в Харькове.

ВС РФ регулярно атакует тыловые районы Украины, уничтожая не только логистические, но и энергетические, военные и промышленные объекты, используемые для нужд ВСУ.