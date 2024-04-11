Жительница Петербурга окажется на скамье подсудимых за организацию борделя в квартире, которую она предварительно арендовала.

Городская прокуратура подтвердила, что в отношении 61-летней питерской пенсионерки открыто дело по статье 241 часть 1 УК РФ. Женщину будут судить за содержание притона и организацию занятий проституцией третьими лицами. Дело будет рассматривать Московский райсуд.

В ходе расследования удалось установить, что осенью прошлого года 61-летняя пенсионерка арендовала жилплощадь в одном из домов на Варшавской улице. В стенах арендованной квартиры женщина организовала бордель. Пенсионерка выполняла обязанности «администратора». Она контролировала график посещения девочек и взимала с клиентов плату по заранее составленному прайсу.