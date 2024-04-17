Две 15-летние школьницы отомстили своему сверстнику за якобы слитые им в Сеть откровенные фотографии одной из девочек. Подростки заставили парня встать на колени, били его ногами и применили против него перцовый аэрозоль. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Mash на Мойке».

Сообщается, что инцидент произошел на Хасанской улице в Санкт-Петербурге. Две девочки-подростка жестоко унизили своего сверстника за якобы слитые им в Сеть откровенные фотографии одной из школьниц. Процесс избиения парня девочки сняли на телефон. Мать пострадавшего ученика восьмого класса обратилась с заявлением в полицию. Врачи уже диагностировали у подростка ушиб мягких тканей в области глаз.

По информации издания «Фонтанка», избитый парень встречался с одной из девочек, которая заподозрила его в том, что он якобы слил ее откровенные фото в Сеть. После этого девочка вместе со своей подругой напала на парня на футбольном поле возле одной из школ Красногвардейского района Петербурга. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.