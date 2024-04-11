В Санкт-Петербурге в Невском районе на улице Дыбенко был задержан 30-летний мужчина, имитировавший половой акт с растущей у обочины елью. Такую информацию передают авторы Телеграм-канала «Mash на Мойке».

По всей вероятности, участник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием психотропных препаратов. Обратившиеся в полицию свидетели произошедшего рассказали, что молодой мужчина снял с себя штаны, пытаясь вступить в половой акт с деревом. Так как данный инцидент происходил неподалеку от детской площадки, то все действия мужчины увидела 7-летняя девочка.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали «извращенца» и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчину увезли в отделение токсикологии. Кроме того, медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, повреждение груди и живота. За его состоянием наблюдают врачи. Касаемо его надругательства над деревом в общественном месте, то по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.