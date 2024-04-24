Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве молодой матери из поселка Яйва, расположенного в Пермском крае. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Комсомольская правда» рассказал супруг убитой Александры Шелунцовой Максим.

По его словам, подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции на железнодорожном вокзале во время попытки уехать из населенного пункта, чтобы скрыться от следствия. Убийца уже сознался в содеянном, однако не может назвать мотива своего поступка, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Следственного управления СКР по Пермскому краю, подозреваемый в убийстве 21-летний женщины задержан. Им оказался 15-летний подросток. Операцию по задержанию преступника провели сыщики вместе с сотрудниками уголовного розыска. Уже был произведен обыск по месту жительства несовершеннолетнего преступника, в ходе которого были изъяты предметы для сбора доказательной базы.