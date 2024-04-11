В Перми произошел шокирующий инцидент, в котором оказался замешан 29-летний капитан полиции. Офицер во время вечернего застолья расстрелял друзей из табельного пистолета и даже не вспомнил об этом утром.

Посиделки с двумя друзьями, один из которых является пенсионером МВД РФ, начались в гараже. Затем один из друзей позвал остальных к себе домой. Там они еще выпили. Телеграм-канал UralMash особо подчеркивает, что друзья нормально общались и никаких конфликтов между ними не было.

После застолья капитан ушел домой, однако внезапно вернулся и начал стрелять по друзьям. Владелец квартиры Виктор получил пулю в живот, а пенсионер Константин был ранен в спину. При этом оба пострадавших выжили.

Капитан после стрельбы спокойно отправился домой и на утро даже не вспомнил о расстреле друзей. Сейчас в отношении него проводится служебная проверка. На это время капитана отстранили от службы, но оставили на должности водителя.