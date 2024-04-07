Более шести тысяч домохозяйств в городе Орск попали в зону подтопления, а ситуация с паводком в регионе развивается по наиболее неблагоприятному сценарию. Об актуальной ситуации в Оренбургской области сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона в своем Телеграм-канале.

«Всего в регионе в 29 муниципальных образованиях 102 населенных пункта и 9 СНТ оказались подтоплены – 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуировано 4402 человека, в том числе 1115 детей», – сообщает пресс-служба.

Сообщается, что на месте работают региональные и муниципальные службы, а также спасатели. Жителей подтопленных районов эвакуируют в пункты временного размещения или к родственникам. Губернатор Оренбургской области прибыл в Орск, чтобы на месте координировать работу всех задействованных в ликвидации последствий паводка экстренных служб.