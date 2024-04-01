1 апреля украинские источники сообщили о повторных взрывах, которые прогремели в Херсоне. В воскресенье поступала аналогичная информация.

Украинский тг-канал «Общественное» подтверждает повторные взрывы в Херсоне в понедельник. Подробности пока не приводятся. Взрывы подтвердил замглавы Херсонского облсовета Соболевский.

В воскресенье украинские источники также сообщали о взрывах в Херсоне, при этом говорилось, что звуков воздушной тревоги в городе слышно не было. В сводках Минобороны РФ удары по Херсону, находящемуся под контролем киевского режима, не упоминаются.

В текущий момент российская армия контролирует 75% Херсонщины. Часть правого берега Днепра вместе с Херсоном пока удерживает армия киевского режима.