Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что в высказываниях предпринимателя из США Илона Маска нет никакой логики. Также он прокомментировал высказывание бизнесмена об отсутствии у Вашингтона какой-либо стратегии выхода из противостояния на Украине.

По словам Маска, действия США, отправка на Украину новых пакетов помощи лишь усугубляют проблему, стремясь сделать конфликт вечным и увеличить количество жертв.

«Когда кто-то из мировых авторитетов упорно говорит об “отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта”, приходится в очередной раз поражаться дефициту простой логики в современном мире», – прокомментировал это высказывание Подоляк.

Он снова повторил, что целью Киева является выход на границы 1991 года. Только после этого он согласится на переговоры с Москвой.

Напомним, как западные, так и многие украинские аналитики считают эту цель недостижимой.