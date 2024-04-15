Сотрудники ФСБ в ходе рейда в Москве обнаружили в офисе компании «Ард Сатком сервис» гексакоптер «Баба Яга». Напомним, этот беспилотный аппарат используется в зоне специальной военной операции украинскими военными.

«В настоящий момент дрон изъят. Сотрудники спецслужб выясняют, зачем мужчине потребовался этот беспилотник», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Кроме того, выясняется, каким образом БПЛА вообще оказался в московском офисе компании, владельцем которой является Николай К.

«Баба-Яга» представляет собой тяжелый беспилотный аппарат, разработанный изначально для сельскохозяйственных целей. Позже он был переделан в боевой дрон, способный нести до 15 кг полезной нагрузки. К минусам БПЛА относят слишком большой вес, из-за которого он летит крайне медленно, а также сильный шум во время полета.