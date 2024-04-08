В Одесском районе под удар беспилотника попал логистически-транспортный объект, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, пострадавших нет.

Речь идет о железнодорожном мосте между Черноморском (Ильичевском) и населенным пунктом Александровка. По словам местных жителей, именно туда вечером 7 апреля направлялся дрон-камикадзе из акватории Черного моря.

Мост получил серьезные повреждения, часть конструкции обрушилась. Автомобильное движение под ним перекрыто, маршрутки вынуждены направляться в объезд.

По словам Кипера, также повреждена автозаправочная станция, находящаяся в непосредственной близости от моста.

Это был второй удар по Одесской области в течение суток. После первого на территории города вспыхнул сильный пожар.