В окрестностях Одессы снова прогремел мощный взрыв, по всему региону объявлялась воздушная тревога, сообщает украинское издание «Общественное».

В Сети появились фото с места атаки, однако на них виден только дым, поднимающийся в небо. По информации журналистов, зафиксирован прилет баллистической ракеты.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря появился разведывательный беспилотник ВС РФ. Кроме того, в направлении Черноморска летела авиационная ракета Х-59, однако она, по словам украинской стороны, была сбита системой ПВО.

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе ВС РФ по портовой инфраструктуре в Южном Одесской области. Ранее российские ракеты также успешно атаковали важный логистический объект – ж/д мост, соединяющий Одессу с портом Черноморска (Ильичевска).