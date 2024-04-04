С начала с Екатерининской площади в Одессе убрали памятник основательнице города, императрице Екатерине Великой. Теперь горсовет решит вопрос о переименовании площади.

Тг-канала «Одесса. Официально» сообщил, что на заседании топонимической городской комиссии была озвучена инициатива переименовать Екатерининскую площадь, а заодно и Екатерининскую улицу. Предложено назвать их Европейскими. Инициатива будет предложена на рассмотрение депутатам горсовета.

Памятник российской императрице в Одессе демонтировали под Новый 2023 год. Процедура была проведена в рамках закона о так называемой «декоммунизации» и «деруссификации». Вслед за Екатериной в Одессе убрали памятник Суворову, два монумента Горькому, а также переименовали две сотни топонимов. «Искоренять» советское и российское наследие украинская власть начала в 2015 году. После начала СВО ликвидация всего, что связано с Россией, приобрела еще больший размах.