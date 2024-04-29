В Одессе прогремел взрыв спустя три минуты после объявления в регионе воздушной тревоги.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили об угрозе удара баллистическими ракетами и призвали жителей Одессы и Черноморска (Ильичевска) как можно скорее прятаться в укрытиях.

Практически сразу после этого прогремел сильный взрыв, который был слышен в десятках километрах от областного центра. По какому объекту наносился удар, неизвестно. Однозначно можно сказать лишь, что это был прилет, так как украинская ПВО не в состоянии сбивать баллистические ракеты, столь быстро долетающие до цели.

Тг-канал «Типичная Одесса» уточнил, что взрыв раздался в микрорайоне Таирова рядом с аэродромом «Школьный».