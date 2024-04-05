Целая серия взрывов прогремела в Одесской области рано утром 5 апреля. Местные жители пишут в социальных сетях, что были слышны и звуки дронов-камикадзе «Герань», называемых «мопедами» за характерный звук двигателя, и работа средств ПВО.

Воздушная тревога была объявлена около 4 часов утра. Мониторинговые каналы сообщили о приближении беспилотников к Черноморску (Ильичевску), где спустя несколько минут заработали системы ПВО. После этого начали греметь взрывы.

По непроверенной пока информации удары наносились по объектам энергетической инфраструктуре области. На данный момент воздушная тревога отменена, есть несколько прилетов.

Напомним, что в ночь на 5 апреля жители Харькова сообщали о четырех волнах взрывов, которые следовали одна за другой.