Украинский расчет противовоздушной обороны пытался перехватить русскую ракету, в результате чего она попала в юридическую академию. Местные называют здание «замком Гарри Поттера».

По информации Readovka, в Одессе украинский расчет ПВО пытался перехватить ракету ВС РФ. В результате она прилетела прямо в вычурное здание на побережье. На выложенных кадрах можно увидеть, как в здании после ракетного прилета начался пожар. В ролике показано пламя и плотные клубы серого дыма, которые заволокли «замок Гарри Поттера».

Данное здание известно как резиденция Сергея Кивалова. В стенах «замка» размещена юридическая академия. Именно в ней в прошлом году защищался теперь уже бывший главком украинской армии В. Залужный. Есть сведения, что в результате прилета «накрыло» и кафе, расположенное поблизости. В ролике не замечены пожарные расчеты, которые бы пытались тушить необычное здание.