Рано утром 19 апреля в Одессе прогремели мощные взрывы. Один из них, по предварительной информации, стал результатом перехвата разведывательного беспилотника системой ПВО. Остальные – прилеты ракет Х-22, запущенных с дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Какие именно цели поражены, пока неизвестно.

Кроме того, взрывы гремели и в Днепропетровске. Местные жители написали, что в городе настоящий ад, по военным объектам ВСУ прилетают беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

В Павлограде Днепропетровской области тоже прогремела целая серия взрывов. Тревога объявлена по всей территории Украины из-за взлета истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Киев минувшей ночью пытался вновь атаковать Белгород беспилотными аппаратами, российская ПВО уничтожила 25 дронов.