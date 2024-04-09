Из-за проблем с погашением задолженностей по кредитам компании JDS Development Group в Нью-Йорке выставили на продажу «Башню Саурона» – небоскреб, названный так из-за использования рифленой стали для сборки каркаса здания.

325-метровый небоскреб в Бруклине должен был включать в себя 93 этажа. На них планировалось разместить квартиры-студии по 875 тысяч долларов и обычные квартиры. Кроме того, в проект вошли пространство для выгула собак и баскетбольная площадка.

Сдать небоскреб в эксплуатацию застройщик собирался еще в 2022 году. Но сделать это не удалось, так как проект вышел далеко за пределы выделенного бюджета. Застройщик слишком уж активно использовал кредитные средства и в итоге оказался в долговой яме.

Владелец JDS Development Group Майкл Штерн задолжал 235 миллионов долларов, поэтому здание будет продано с молотка, сообщило издание Financial Times.