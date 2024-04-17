Украинская армия продолжает проваливать одну операцию за другой, рассказал американский эксперт Марк Сантора.

В своей публикации в издании The New York Times он отметил, что у Киева есть три ключевых уязвимости, которые не позволяют ему рассчитывать на успех.

Первая из них – это недостаток боеприпасов. Россия подобных проблем не испытывает, поэтому ВС РФ уничтожают позиции ВСУ и уверенно продвигаются вперед.

Вторая проблема – это недостаток средств ПВО у Киева, неспособность защитить важные стратегические объекты. Именно поэтому стало все чаще прилетать по предприятиям ОПК и по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, ВСУ испытывают нехватку личного состава. Киев перебрасывает на передовую большое количество мобилизованных, которые не успевают пройти даже базовую подготовку. Это приводит к неоправданно высоким потерям.

Еще одна проблема кроется в нежелании целых подразделений подчиняться новому главкому ВСУ Александру Сырскому, отмечает автор публикации.