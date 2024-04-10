Разработчики дрона «Пиранья», уничтожившего первый танк «Абрамс» под Авдеевкой, выпустили новую его модификацию. Ее грузоподъемность увеличена до 8 кг, что позволяет наносить еще более эффективные удары по боевой технике противника.

Представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) рассказал изданию «Известия», что новый дрон «Пиранья-132 разрабатывался в течение полугода. Он выделяется на фоне предшественника не только увеличенной грузоподъемностью, но и другими преимуществами.

К ним относятся система стабилизации БПЛА в случае отказа двигателей, возможность установить на дрон несколько камер, система их стабилизации, а также быстросъемное крепление АКБ.

С увеличенной до 8 кг грузоподъемностью дроны смогут поражать тяжелую бронетехнику с первого же попадания. По мнению эксперта Дмитрия Корнева, БПЛА станут весьма эффективным оружием на дистанции от 10 до 40 километров, на которой артиллерия не всегда работает точно.