Очередной случай принудительной мобилизации на Украине показали жители Никополя Днепропетровской области.

Видео с попыткой насильно мобилизовать жителя Никополя выложил тг-канал «Политика Страны». В кадре можно видеть, как щупленький военком пытается затолкать здоровенного мужчину в автомобиль. Сделать это сложно из-за больших габаритов потенциального кандидата в окоп. На помощь военкому приходят коллеги. Однако и мобилизованного не оставляют без поддержки. Несколько очевидцев пытаются отбить его у военкомов.

Свидетели рассказали, что военкомы «достали» украинца из его же автомобиля. Он отказывался выходить, но сотрудники ТЦК разбили прикладом автомата стекло. На этот раз история закончилась хорошо. Горожанам удалось отбить украинца.

Это лишь один из многочисленных эпизодов принудительной мобилизация, которая идет по всей Украине. Военкомы отлавливают мобилизованных в кафе и торговых центрах, в фитнес-клубах и парикмахерских, в общественном транспорте и на улице.