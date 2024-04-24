Мощный взрыв прогремел в Николаеве 24 апреля. Украинский портал «Страна.ua» сообщает, что местные жители слышали сильный удар, скорее всего речь идет о прилете. Однако какая именно цель поражена, пока неизвестно.

В Николаеве и Одессе была объявлена воздушная тревога, мониторинговые каналы писали об угрозе баллистических ракет, однако взрыв прозвучал только в Николаеве. В данным момент тревоги в этих регионах нет.

Напомним, рано утром 24 апреля взрывы звучали и в Одессе. Подпольщики сообщили, что поражена воинская часть в районе Горбатого моста, которая использовалась для ремонта техники ВСУ, средств РЭБ и противовоздушной обороны.

Кроме того, была повреждена линия электропередач, примерно до 17:30 часть одесситов оставались без воды и света. На данный момент известно о восстановлении работоспособности ЛЭП.